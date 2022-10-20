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Amy Winehouse... HAYATI DİZİ OLUYOR!..

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Amy Winehouse... HAYATI DİZİ OLUYOR!..

2006'da Back to Black albümüyle dünya çapında adını duyuran şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi oluyor.

İngiliz efsanevi şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını konu alan dizi hazırlandı. 'Saving Amy' adlı dizi, Daphne Barak'ın aynı isimli kitabından uyarlandı.

8 bölüm

2011'de henüz 27 yaşında alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Amy Winehouse'un çalkantılı özel hayatı ve ilişkilerine, bağımlılıklarına ve şöhretle mücadelesine ışık tutacak.

Dizi, sekiz bölümden oluşacak.

Britanya'nın yurt dışında en çok dinlenen yetenekli ve başarılı müzisyenlerinden Winehouse, 2006'da Back to Black albümüyle dünya çapında adını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı sadece iki albüm çıkarmasına rağmen 6 Grammy Ödülü kazanmıştı.

Öte yandan Winehouse'un çalkantılı hayatı, magazin dergilerine pek çok kez içki ve uyuşturucu bağımlılığı üstünden dönen tartışmalarla yansımıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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