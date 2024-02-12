"AMERİKA'DAN IP KULLANILARAK HACKLENDİ"

Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfası Ay Yıldız Tim tarafından kurtarıldı. Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Amerika'dan IP kullanılarak hacklenen Ali Sürmeli'nin hesabı Ay Yıldız Tim tarafından kurtarılmıştır.

Hesap Eren Sürmeli'ye tüm güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.