AMERİKA'DAN IP KULLANILARAK HACKLENDİ
Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı Ay Yıldız Tim tarafından Amerika'dan kullanılan IP ile gerçekleştirilen bir hack saldırısından kurtarıldı. Hesap, Eren Sürmeli'ye güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir.
"AMERİKA'DAN IP KULLANILARAK HACKLENDİ"
Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfası Ay Yıldız Tim tarafından kurtarıldı. Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Amerika'dan IP kullanılarak hacklenen Ali Sürmeli'nin hesabı Ay Yıldız Tim tarafından kurtarılmıştır.
Hesap Eren Sürmeli'ye tüm güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.