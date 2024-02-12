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AMERİKA'DAN IP KULLANILARAK HACKLENDİ

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Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı Ay Yıldız Tim tarafından Amerika'dan kullanılan IP ile gerçekleştirilen bir hack saldırısından kurtarıldı. Hesap, Eren Sürmeli'ye güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir.

"AMERİKA'DAN IP KULLANILARAK HACKLENDİ"

Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfası Ay Yıldız Tim tarafından kurtarıldı. Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Amerika'dan IP kullanılarak hacklenen Ali Sürmeli'nin hesabı Ay Yıldız Tim tarafından kurtarılmıştır.

Hesap Eren Sürmeli'ye tüm güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ali Sürmelinin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Ali Sürmeli Ay Yıldız Güvenlik Teknoloji Magazin Güncel Haberler

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