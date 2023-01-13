Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alpay... BÜYÜK USTAYA BÜYÜK ALBÜM!

Magazin Haberleri

Alpay... BÜYÜK USTAYA BÜYÜK ALBÜM!

Pop müziğinin yaşayan efsanesi ve duayen yorumcusu Alpay, kariyerinin 55. yılını efsane bir albümle taçlandırıyor.

Kendine has tarzı ve çizgisi ile Türk müziğinin üstatlarından biri olan Alpay, saygı albümlerinin en iyilerinden birisine imza atmaya hazırlanıyor.

Sanat hayatına 1960'lı yıllarda başlayan usta ismin, her biri müzik tarihine damga vuran klasikleri "Alpay'a Saygı" adlı tribute albümünde toplandı.

Dillere marş olan, belleklerimize kazıdığı o unutulmaz Alpay şarkılarını seslendirmek için farklı tarzdaki 11 sanatçı bu değerli albüm için bir araya geldi.

alpay-yenialbum1.jpg

Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar, Hülya Yıldız gibi isimler efsane Alpay şarkılarını yeniden yorumladı.

Kimi zaman romantizm rüzgarına, kimi zaman flamenko esintilerine kapılacağınız albümün düzenlemesini ise Cihan Sezer üstlendi.

Dinleyicileri 70'li, 80'li yıllara götürecek olan parçalar ile müzikseverler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.

"Alpay'a Saygı" albümü Poll Production etiketiyle 13 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yayında…

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title