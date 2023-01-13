Alpay... BÜYÜK USTAYA BÜYÜK ALBÜM!

Pop müziğinin yaşayan efsanesi ve duayen yorumcusu Alpay, kariyerinin 55. yılını efsane bir albümle taçlandırıyor.

Kendine has tarzı ve çizgisi ile Türk müziğinin üstatlarından biri olan Alpay, saygı albümlerinin en iyilerinden birisine imza atmaya hazırlanıyor.

Sanat hayatına 1960'lı yıllarda başlayan usta ismin, her biri müzik tarihine damga vuran klasikleri "Alpay'a Saygı" adlı tribute albümünde toplandı.

Dillere marş olan, belleklerimize kazıdığı o unutulmaz Alpay şarkılarını seslendirmek için farklı tarzdaki 11 sanatçı bu değerli albüm için bir araya geldi.

Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar, Hülya Yıldız gibi isimler efsane Alpay şarkılarını yeniden yorumladı.

Kimi zaman romantizm rüzgarına, kimi zaman flamenko esintilerine kapılacağınız albümün düzenlemesini ise Cihan Sezer üstlendi.

Dinleyicileri 70'li, 80'li yıllara götürecek olan parçalar ile müzikseverler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.

"Alpay'a Saygı" albümü Poll Production etiketiyle 13 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yayında…