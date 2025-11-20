Alp Korkmaz, Arka Sokaklar'a Dönüşünü Değerlendirdi

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'a yıllar sonra geri dönen Alp Korkmaz, canlandırdığı Ali karakteriyle izleyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Zorlu bir hayat mücadelesinin izlerini taşıyan Ali'yi derinlikli bir şekilde aktaran oyuncu, uzun bir aranın ardından setlere dönmenin kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Oyunculuk adına benim için çok iştahlı bir dönem" dedi. Hikayenin özündeki dramatik güce dikkat çeken Korkmaz, "Önemli bir senaryo mühendisliği var. Ali'nin yaşadıkları bir insanın kolayca kaldırabileceği şeyler değil. Güzel bir geri dönüş oldu" ifadesini kullandı.

'ARKA SOKAKLAR BİR HİSSİYAT'

Alp Korkmaz, Ali'nin bundan sonraki yolculuğuna dair de konuştu. Ünlü oyuncu, "Sürprizler olacak. Zaten şu ana kadar epey oldu ama bana kalırsa burada kalmaz" sözleriyle yeni bölümlere dair merakı artırdı. Arka Sokaklar'ın kariyerindeki özel yerini hatırlatan oyuncu, "İlk kamera, ilk ışık, ilk reji. Bir nevi ilkokulum. Ama her şeyden önce Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal. Ömrümün 20 senesi" diyerek duygularını paylaştı.

'YORUMLAR MOTİVE EDİYOR'

D Media'nın yapımcılığında 20'nci sezonuna zirvede başlayan Arka Sokaklar'ın başarısında önemli pay sahibi olan Alp Korkmaz, sokakta ve sanal medyada aldığı yorumlardan da bahsetti. Oyunculuğun güzel yönlerinden birinin bu geri dönüşler olduğunu vurgulayan oyuncu, "Trafikte güzel laf atmalar oluyor. Bu tarz yaklaşımlar onore ve motive ediyor" dedi.

'BEN 5, SEN 20 SENELİK POLİSSİN'

Emniyet mensuplarıyla aralarındaki güçlü bağın altını çizen oyuncu, ekip olarak polislerle sıkı bir iletişim içinde olduklarını söyledi: Biz onları ziyaret ederiz, onlar da setimize gelir. Hatta sohbetlerde 'Ben 5, sen 20 senelik polissin' şeklinde espriler olur. Zaman zaman sokakta gerçek polis gibi görülüp müdahale çağrısı aldıklarını aktaran Alp Korkmaz, "Bir durum olduğunda 'Müdahale etsenize' tarzı yaklaşımlar olabiliyor. Bilinçaltına yer etmiş sanırım" diye konuştu.

'HER SEZONUN BAŞKA BİR ANISI VAR'

Alp Korkmaz, artık bir aile haline gelen Arka Sokaklar ekibinin kamera arkasını da anlattı. Sette çok samimi bir ortam olduğunu söyleyen oyuncu, setin en komiğinin Özgür Ozan, en muzip isminin Şevket Çoruh, en kuralcının ise Zafer Ergin olduğunu söyledi. 20 senenin 16'sında ekibin bir parçası olan Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamera arkasında ve önünde birçok arkadaşımla çalıştım. Herkes tek tek çok değerli. Her sezonun başka bir anısı var. İçtendir, yapmacık değildir set ortamımız. Bu hep böyleydi. Aksi karakterler pek uyum sağlayamazlar."

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle her cuma Kanal D'de.