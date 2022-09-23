Almanya'da veliaht prens ile evlenen Mersinli Hande Macit düşes oldu

Mersinli Hande Macit, Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile dünyaevine girerek "düşes" unvanı aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan ve eğitim için Hollanda'ya yerleşen 29 yaşındaki Hande Macit, burada tanıştığı Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı'nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile hayatını birleştirdi. Macit, Veliaht Prens Georg Alexander ile evlenmesinin ardından "düşes" unvanı da aldı.

Yüz yılı aşkın süredir dük ailesinin bölgedeki ilk düğününe ilgi çok büyük oldu. Kilisede gerçekleştirilen halka açık düğüne katılmak için yaklaşık 500 misafir, cumartesi günü Neustrelitz bölgesine geldi. Düğüne Macit'in yakın akrabaları da katıldı. Yaklaşık 30 dakika süren düğün töreninde kısa süre önce hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortak bir arkadaşlarının verdiği davette tanışan çift, Haziran 2022'de nikah masasına oturmuştu. Şu anda Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşadıklarını belirten Alexander, ileride Neustrelitz'e taşınmak istediklerini ve bunun için plan yaptıklarını söyledi.

Mecklenburg-Strelitz ailesinin en büyük oğlu olan Georg Alexander'ın çevre yönetimi okuduğu ve iki kardeşinin bulunduğu biliniyor. Ailenin Rusya, İngiltere ve eski Prusya ile yakın bağları bulunuyor. Hande Macit ise 12 yıl önce eğitim amaçlı gittiği Hollanda'da yönetim eğitimi aldı. Macit, kardeşiyle birlikte yoğurt firması işletiyor.

1701'den 1918'e kadar hüküm süren Mecklenburg Dukalığı, daha sonra Mecklenburg-Strelitz ve Mecklenburg-Schwerin olarak ikiye bölündü. - BERLİN