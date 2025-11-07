Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Almanya'yı Tayland'da düzenlenecek Miss Universe 2025 yarışmasında temsil etmesi beklenen Diana Fast, yarışmadan çekildiğini açıkladı. Güzellik kraliçesi, kararının ardında annelik sorumluluğunun yattığını ifade etti.

"HAYATIMIN EN ANLAMLI DENEYİMİYDİ"

Miss Germany 2025 unvanını yılın başında kazanan Diana Fast, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tayland'daki yarışmaya katılmayacağını duyurdu. Instagram hikayesinde bir fotoğrafının üzerine yazdığı mesajda, Almanya'yı temsil etmenin kendisi için "hayatının en anlamlı ve güçlendirici deneyimlerinden biri" olduğunu söyleyen Fast, şu ifadeleri kullandı, "Miss Universe ailesinin bir parçası olduğum için sonsuz şükran duyuyorum. İlham veren, birbirini destekleyen ve gerçek bir amaç taşıyan kadınlarla çevrili olmak büyük bir onur."

"AİLEM İÇİN YENİ BİR KURUYORUM"

Kararının arkasındaki sebep olarak annelik sorumluluğunu gösteren Diana Fast, yeni bir ev inşa sürecinde olduğunu ve bu dönemde oğlunun yanında olmayı tercih ettiğini belirtti:Şu anda ailem için yeni bir ev kuruyorum. Bu hayat evresinde oğlumun yanında kalmayı seçtim. Bu, güç, sevgi ve içsel dengeyle alınmış bilinçli bir karar.

TAYLAND HALKINA 30 BİN AVRO BAĞIŞ

Miss Germany organizasyonuyla birlikte Tayland'daki bir hayvan koruma kuruluşu olan Heartpawject'e 30 bin avro bağış yaptıklarını açıklayan Fast, bu adımı hem Tayland halkına destek olmak hem de ev sahibi ülkeye saygı göstermek adına attıklarını söyledi.