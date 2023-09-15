All Star 2024'e Nefise Karatay Katılacak
All Star 2024 yarışmasının onuncu yarışmacısı Nefise Karatay oldu. Acun Ilıcalı, Nefise'nin en büyük hayali olan Nagihan ile yarışmasını dört gözle beklediğini söyledi.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
All Star 2024'ün onuncu yarışmacısı Nefise Karatay oldu. Ilıcalı "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star'da bizimle beraber olacak.
Nefise'nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin