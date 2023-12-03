Alişan, 2023 yılından beklentilerini paylaştı

Alişan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve 2023 yılından beklentilerini anlattı. Ayrıca repertuarında sahne için kendi şarkılarının yanı sıra birçok şarkıya yer vereceğini ve yeni bir düet hazırlığında olduğunu da açıkladı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, 2023 yılının kendisi için nasıl geçtiğini ve yeni yıldan beklentilerini anlattı. Alişan, "Benim için 2021 yılından sonrası çok da özel değil. Önemli olan ailemin, benim, arkadaşlarımın sağlığı yerindeyse benim için en önemlisi odur. Biliyorsunuz Filistin'de 1,5 aydır süren bir işgal var. Eğer oradaki kan, savaş, işgal onun da bir önce son bulmasını diliyorum." dedi.

Alişan, repertuarında sahne için kendi şarkılarının yanı sıra bir çok şarkıya yer vereceğini söyledi. Şarkıcı, "Seyirciyi çok güzel bir sahne bekliyor. Hem slow, hem hareketli şarkılarımız var" dedi.

Alişan, yeni bir düet hazırlığında olduğunu da açıkladı. Türkücü Ceylan ile bir şarkı okuduğunu söyleyen Alişan, "Ceylan ile harika bir düet yaptık. Şarkıyı okuduk, bir tek klip kaldı. Onu da haftaya çekeceğiz." şeklinde konuştu.

Alişan, eşi Buse Varol'un dizi çekimleri olduğu için Kıbrıs konserine gelemediğini söyledi. Şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde bir çok kişinin dolandırıldığı haberi çıktı. Sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben öyle fon falan işlerinden anlamam. Böyle şeylere para yatırmadım ama daha önce sahneye çıkışta paramı alamadığım çok oldu. Dolandırıldığım oldu. Hatta ünlü bir şarkıcı arkadaş benim yerime konser parasını almış. Bana konser bağlamışlardı bundan yedi, sekiz yıl önce tam uçarken yani o gideceğim yere uçarken konser parası ondaydı alacaktık. Konser parası bende uçağa binmeden yolluyorum dedi. Sonra bir daha ulaşamadık."

Alişan'ın Kıbrıs konseri, izleyenlerin yoğun alkışlarıyla sona erdi.