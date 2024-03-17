Ali Sirmen Hayatını Kaybetti
Duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sirmen, aynı zamanda hukukçu ve oyuncuydu. Bir süredir tedavi gören Sirmen'in cenaze programı henüz açıklanmadı.
Duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, yaşamını yitirdi.
Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.
Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.
Filmografisi
Sevgili Dünürüm (2007) - Ziya
Ahududu (2005)
Hızlı Adımlar (2004)
Şapkadan Babam Çıktı (2003)
Hayat Bilgisi (2003) - Doktor
Sultan Makamı (2003) - Müteahhit
Esir Şehrin İnsanları (2003) - Ahmet Rasim
Havada Bulut (2002) - Demir Kaptan
Biz Size Aşık Olduk (2002) - Hakim
Cumhuriyet (1998) - Yunus Nadi Bey
İkinci Bahar (1998) - Başkomiser Halil
Seni Seviyorum Rosa (1992)