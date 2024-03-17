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Ali Sirmen Hayatını Kaybetti

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Duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sirmen, aynı zamanda hukukçu ve oyuncuydu. Bir süredir tedavi gören Sirmen'in cenaze programı henüz açıklanmadı.

Duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, yaşamını yitirdi.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

Filmografisi

Sevgili Dünürüm (2007) - Ziya

Ahududu (2005)

Hızlı Adımlar (2004)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Doktor

Sultan Makamı (2003) - Müteahhit

Esir Şehrin İnsanları (2003) - Ahmet Rasim

Havada Bulut (2002) - Demir Kaptan

Biz Size Aşık Olduk (2002) - Hakim

Cumhuriyet (1998) - Yunus Nadi Bey

İkinci Bahar (1998) - Başkomiser Halil

Seni Seviyorum Rosa (1992)

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ali Sirmen Magazin Yaşam Güncel Haberler

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