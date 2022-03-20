Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi

Son dönemde şarkılarından çok paylaşımlarıyla ön plana çıkan Aleyna Tilki, verdiği cesur pozlar dikkatleri üzerine çekti.

KALÇASI YIRTIK KOTLA POZ VERDİ

Geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'de olacağını duyuran Aleyna Tilki, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Serel Yereli ile eğlenceli anlarını paylaşan Tilki, bu kez de kalçası yırtık kotuyla arkası dönük poz verdi. Genç şarkıcı her ne kadar üzerinde "Takma kafana" yazan eldivenine dikkat çekse de çoğu kişi pozuna yorum yaptı.