Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

ESRAR ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nca alınan saç ve kan örneklerinin sonucunda hazırlanan raporda, Tilki'nin esrar kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

SON OPERASYONDA 19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönetilik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok isimle birlikte gözaltına alınmıştı. Ardından ATK'ya sevk edilen Tilki, daha sonra serbest bırakılmıştı.