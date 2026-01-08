Haberler

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp'a saç ve kan örneği veren Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

  • Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan saç ve kan testlerinde esrar kullanımı tespit edildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

ESRAR ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nca alınan saç ve kan örneklerinin sonucunda hazırlanan raporda, Tilki'nin esrar kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

SON OPERASYONDA 19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönetilik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok isimle birlikte gözaltına alınmıştı. Ardından ATK'ya sevk edilen Tilki, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Küçük kaşar

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Anan da büyük kaşar mı?

yanıt9
yanıt42
Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Senin anan da büyük kaşar mı? :)

yanıt8
yanıt31
Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Anan Kaşarların Kaşarı

yanıt7
yanıt27
Haber YorumlarıManolya:

Muhsin Allahı dini imanı kuranı namazı terk edersen şeytan sana sapıkça şeyler yazdırır böyle

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıLevent Şahin:

erken yaşta herşey e bı anda kavusursan denemedigin şeyleri denemeye başlamak istersin .doyumsuzluk isteği yani

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEce Aksoy:

Para var içiyorlar bunu yurt dışında da yapabilirler Önemli Olan Bunu Başkalarına Teşvik Ediyor Mu Yada Bunları Kim Temin Ediyor Kim Üretiyor Satıyor Bunlara Çözüm Bulsunlar

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi

En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

