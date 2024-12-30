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Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt

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Attığı her adım olay olan ünlü şarkıcı Teoman'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Aleyna Tilki'nin "Flört mü cinsel ilişki mi daha heyecanlı" sorusuna Teoman, "Cinsel ilişki. Flört heyecanlı değil benim için." yanıtını verdi.

Aleyna Tilki'nin bir dergi için sorduğu sorulara Teoman'dan çok konuşulacak yanıtlar geldi. Attığı her adım olay olan ve son günlerde, "Instagram'da güzel kızları hayatına renk gelsin" diye takip ettiği açıklamasıyla gündemden düşmeyen Teoman, Aleyna Tilki'ye röportaj verdi.

"FLÖRT MÜ? CİNSEL İLİŞKİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

Röportajda Aleyna Tilki'nin cinsel ilişki sorusunu da cevaplandıran Teoman'ın yanıtı dikkat çekti. Aleyna Tilki'nin "Flört mü cinsel ilişki mi daha heyecanlı?" sorusuna Teoman "Cinsel ilişki. Flört heyecanlı değil benim için." yanıtını verdi.

"HAYATIN MERKEZİ DEĞİL"

Tilki'nin "Cinsel ilişkiye bakış açın değişti mi?" sorusuna ise Teoman şu yanıtı verdi: "Hayır, değişmedi. Değişen şey, yaşla yatışan hormonlarla daha düşünerek kurguladığım cinsel hayatım. Sanıyorum Michel Foucault'un bir lafıydı, ' Cinsellik bastırılmıyor, kışkırtılıyor' yazardı kitaplarından birinde. Hakikaten de öyle. Hayatın merkezi değil, eşlikçisi bana göre. Cinsellik üzerine bir hayat kurulamaz."

Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNK:

Bu cevaba karşın tilkinin bir yerleri ıslanmış olabilir.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaş:

Ohaaaa olaya bak sen bu ne yaaa sansasyonel bir cevap, 100 erkeğe sorsan 100 defa aynı cevabı alacağın durum olay oldu abii

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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