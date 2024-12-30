Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt

Aleyna Tilki'nin bir dergi için sorduğu sorulara Teoman'dan çok konuşulacak yanıtlar geldi. Attığı her adım olay olan ve son günlerde, "Instagram'da güzel kızları hayatına renk gelsin" diye takip ettiği açıklamasıyla gündemden düşmeyen Teoman, Aleyna Tilki'ye röportaj verdi.

"FLÖRT MÜ? CİNSEL İLİŞKİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

Röportajda Aleyna Tilki'nin cinsel ilişki sorusunu da cevaplandıran Teoman'ın yanıtı dikkat çekti. Aleyna Tilki'nin "Flört mü cinsel ilişki mi daha heyecanlı?" sorusuna Teoman "Cinsel ilişki. Flört heyecanlı değil benim için." yanıtını verdi.

"HAYATIN MERKEZİ DEĞİL"

Tilki'nin "Cinsel ilişkiye bakış açın değişti mi?" sorusuna ise Teoman şu yanıtı verdi: "Hayır, değişmedi. Değişen şey, yaşla yatışan hormonlarla daha düşünerek kurguladığım cinsel hayatım. Sanıyorum Michel Foucault'un bir lafıydı, ' Cinsellik bastırılmıyor, kışkırtılıyor' yazardı kitaplarından birinde. Hakikaten de öyle. Hayatın merkezi değil, eşlikçisi bana göre. Cinsellik üzerine bir hayat kurulamaz."