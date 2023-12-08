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Aleyna Tilki, Konserlerinin İptal Edilmesine Tepki Gösterdi

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sahnelere çıkışının engellendiğini ve konserlerinin iptal edildiğini açıklayarak duruma sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Tilki, sesinin titrediği videosunda sinkaflı küfür ederek, 'Bu sektörün a.... koyayım' dedi. Genç şarkıcı, tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekanlarda da sahne almasının engellendiğini açıkladı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sahnelere çıkışının engellendiğini ve konserlerinin iptal edildiğini açıklayarak duruma sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Tilki, sesinin titrediği videosunda sinkaflı küfür ederek, "Bu sektörün a.... koyayım" dedi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan genç şarkıcı, konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar.

Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir…

Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah'ıma şikayet ediyorum. Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık."

"TACİZE UĞRADIĞIM YERLERDE TEKRAR SAHNE ALMAMI İSTİYORLAR"

Genç şarkıcı, tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekanlarda da sahne almasının engellendiğini açıkladı.

Konuşmasında şarkı söylemeyi çok özlediğini söyleyen Tilki, şunları söyledi:

"İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar.

Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar.

Benim moralimi bozacak mekanlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekanlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim ve bu özlemi gideremediğim için gerçekten hepsinin a... koyayım."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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