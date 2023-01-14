Aleyna Şirin Kâinat Güzeli olmak için destek bekliyor

Miss Universe'de Türkiye'yi temsil edecek olan Aleyna Şirin, "Kâinat Güzeli" seçilmek için destek bekliyor. 80 ülke güzeli ile yarışacak olan Şirin'e destek vermek isteyenlerin "Miss Universe" uygulamasını indirmesi gerekiyor

Miss Turkey 2022'de ikinci seçilen Aleyna Şirin, Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmek için New Orleans'a gitti. 14 Ocak'ta yapılacak yarışmada "Kâinat Güzeli" seçilebilmek için yarışacak olan Şirin, kampa girdi. Şirin, büyük final için heyecanlı olduğunu söyledi.

DESTEK VERECEKLERİN UYGULAMA İNDİRMESİ GEREKİYOR

80 ülke güzeli ile mücadele edecek olan Aleyna Şirin'i oylarıyla desteklemek isteyenlerin cep telefonlarına "Miss Universe" uygulamasını indirmesi gerekiyor. "Vote" bölümünde ücretsiz olarak verilecek bir oy Şirin'in "Kâinat Güzeli" seçilebilmesi adına büyük önem taşıyor.

ÖZEL KIYAFET TASARLANDI

Aleyna Şirin'in final gecesi giyeceği kıyafeti Raşit Bağzıbağlı ve Barrus London tasarladı. Şirin, yarışmanın "milli giysi" kategorisinde de Fırat Neziroğlu imzasını taşıyan bir kıyafetle yürüyecek. Kıyafet, iğne oyası tekniği kullanılarak geri dönüşüm malzemelerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktı.