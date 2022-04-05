Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!

Polisiye türünü içinde bulunduğu toprakların kültürel elementleriyle harmanlayan, geçmişle bağ kuran hikaye tasarımı bakımından özgün bir dile sahip mistik bir polisiye dizi olan ALEF, yeni sezonu "ALEF: Mal-i Hülya" ile yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. "ALEF: Mal-i Hülya", Kapodokya'nın büyülü atmosferinde peş peşe işlenen cinayetler, esrarengiz semboller, şifreler ve el yazmalarında saklı sırlarla geçmişin izlerini takip ederken; karakterlerin yüzleşmesi gereken iyi/kötü, suçlu/masum kavramları, aile bağları ve yıllarca saklanan sırlarla izleyiciye derinlikli bir hikaye sunuyor.

Yayınlanan jeneriği ile çok ilgi gören ve merak uyandıran "ALEF: Mal-i Hülya", BluTV ekranlarında 7 Nisan'da ilk 4 bölümüyle yayınlanacak. Bu sezon komiser Çınar (Taner Ölmez) katili yakalamaya çalışırken kendisini kökeni bin yıllara dayanan İbn-i Sina'nın gizemli reçetesinin izini sürerken bulacak. "ALEF: Mal-i Hülya" geçmişten günümüze izler taşıyan mistik atmosferi ve katmanlı hikayesine sayılı günler kala ALEF dünyasında izleyicinin sıkça karşılaşacağı bazı anahtar kelimeler;

Kara sevda, melankoli: Mal-i Hülya: Melankoli veya kara sevda anlamına gelen "Mal-i Hülya", geçmişte hassasiyetle ele alınan, tedavisinin yıllarca bulunmaya çalışıldığı belirtileri arasında hayata karşı bağlılığın azalması, her şeye karşı kayıtsızlık, insanlardan kaçma, derin ve içinden çıkılmaz bir keder halinin olduğu bir ruh hastalığıdır.

Vücudumuzdaki dört sıvı: Ahlat-ı Erbaa: Ahlat-ı Erbaa'ya göre tıpkı evreni oluşturan dört unsur gibi vücutta da dört unsura karşılık gelen dört sıvı bulunmaktadır ve hastalık dediğimiz şey de vücuttaki bu dört sıvı arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanmaktadır. İbn-i Sina'ya göre, eğer vücuttaki bu denge tedavi ile yeniden sağlanabilirse hasta, hastalığından kurtularak iyileşebilecektir.

Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği "ALEF: Mal-i Hülya"nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinözlü, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.

"ALEF: Mal-i Hülya" 7 Nisan Perşembe ilk 4 bölümüyle sadece BluTV'de.