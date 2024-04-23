Alec Baldwin, kendisini kayda alarak sorguya çeken kadının telefonuna vurdu

Yıllar önce rol aldığı Rust filminde yanlışlıkla gerçek silah kullanıldığı için görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan Alec Baldwin, bu sefer de bir kadına saldırdığı iddiasıyla gündeme geldi.

SALDIRI KAMERADA

New York City'de bir kafeye giden oyuncu, telefonla konuştuğu sırada yanına bir kadın geldi. Oyuncuya sette yaşanan olayı hatırlatan kadın, "O kadını öldürdün ve hapis cezası almadın mı?" diye sordu. Bir çalışan, oyuncu ile kadın arasına girerek durumu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Video çekerek sorularına devam eden kadın, bu sefer de oyuncuda "Özgür Filistin" demesini istiyor ve bunu yapması halinde onu rahat bırakacağını söyledi. Sorulara "Hayır" diyerek karşılık veren oyuncu, kadının " İsrail'e lanet olsun, Siyonizm'e lanet olsun" demesi üzerine sinirlendi.Mekanın kapısını açarak kadına "Bana bir iyilik yapabilir misin?" diyen oyuncu, sinirlerine hakim olamayarak kadının elindeki telefona vuruyor.

Baldwin, geçmişte de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üzerine tartışmalara karışmış ve bir protestocunun "İsrail'i kınıyor musunuz?" sorusuna "Zaten fikrini belirlemişsin. Ben Hollywood'da olduğum için mi? Saçma sapan sorular soruyorsun, bana mantıklı bir soru sor" şeklinde tepki göstermişti.