Üye Girişi
Haberler

Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıları ve enerjisiyle sabah programlarında yer alan Kuşum Aydın, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Bu süreçte değişimiyle konuşulan şarkıcı, "mucize krem" adıyla satın aldığı ürünler etki etmeyince tepki gösterdi.

"AYIP BU KADAR DA OLMAZ"

Yayınladığı videoyla sitem eden Kuşum Aydın, "Yok 'bunu alın mucize bir krem' yok 'bunu sürün böyle bir cilt yok' dediniz. Hepsini aldık, param bitti. Ayıp, bu kadar da olmaz. Arada bir doğruyu da söyleyin. Aldık işte ne oldu ne değişti? Hiçbir şey yok her şey aynı" dedi.

Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti

17 KİLO VERMİŞTİM

Geçtiğimiz sene 17 kilo vererek adından söz ettiren Kuşum Aydın, "Hamur işi ve şeker yok hayatımda. Bunlarsız bir hayat sürüyorum. Mide ameliyatı da olmadım, balon da taktırmadım. 17 kiloya geldim şimdi bir 7-8 kilom kaldı. 1998 yılındaki kiloma geldim" demişti.

Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kuşum Aydın Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yozgat Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat Merkez adayı Merve Eylül Bütün kimdir? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? DEM Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat Yerköy adayı Tülin Üçdal kimdir? DEM Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat Sorgun adayı Doğan Karakoç kimdir? DEM Parti Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat Boğazlıyan adayı Şervin Özviran kimdir? Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın kim, adı ne? 28 Mart Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Rüyada bavul görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının bavulunu görmek nedir? Rüyada kırmızı bavul görmek neye işarettir? Rüyada buzdolabı görmek ne anlama gelir? Diyanete göre buzdolabı görmek neye delalet eder? Rüyada boş buzdolabı görmek nedir? Rüyada ahtapot görmek ne anlama gelir? Rüyada denizde ahtapot görmek ne demek? Rüyada ahtapot kolu görmek nedir? Çorapla uyumak günah mı? Çorapla yatmak zararlı mı? Rüyada balon görmek ne demek? Rüyada uçan balon görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı balon, mavi balon, beyaz, renkli balon görmek nedir? DEVA Partisi Gölbaşı adayı Ercan Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gerger adayı Ali Samsa kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gerger belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çelikhan adayı Mahmut Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Çelikhan belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title