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Aldatıldığını öğrenen TikTok fenomeninin intikamı olay oldu

Magazin Haberleri

TikTok fenomeni Carrie Anne Burke adlı bir kadın, eski erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince feci şekilde intikam aldı. Eski sevgilisinin evine giden kadının, perde kornişinin içine karides koyduğu anları paylaştığı video, milyonlarca izlenmeye ulaştı.

İngiliz sosyal medya fenomeni Carrie Anne Burke, kendisini aldattığını öğrendiği eski sevgilisinden 'karides' yardımıyla intikam aldı. Burke, eski sevgilisinin evine giderek perde kornişlerinin içine karides yerleştirdi. Genç kadının bu hareketteki amacı, eski sevgilisinin evinde nereden geldiğini bulmasının zor olacağı bir koku yaratmaktı.

Aldatıldığını öğrenen TikTok fenomeninin intikamı olay oldu

Anne Burke'nin bu intikam planı, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi. Geneli kadın kullanıcıların Burke'yi desteklediği yorumların bazıları şöyle: "Kaloriferin arkasına da koy, ısındıkça daha çok kokar", "Bu kadın ödüllendirilmeli, evet!", "Yaz gelince düşünemiyorum...", "Uzun süredir gördüğüm en iyi şey bu olabilir"

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

İntikam Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

FATİH ARSLAN:

Birazda kendini sorgula yanındaki kişileri sorgula be adam. Sende sıradan bir kulsun. Bir yığın hatan var. Bunu sana söyleyen neden kötü biri neden hain biri olsun. Sen hatasız değilsin İlah ta değilsin..

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