Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen milyonların katıldığı "Otların Rüzgarlı Öyküsü" Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı esti.

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - Kenan Doğulu, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Alaçatı Ot Festivali kapsamında Alaçatılı sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Kenan Doğulu'nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Yeni Türkü "Zamansız" albümü için yorumladığı "Yeşilmişik" şarkısını ilk kez seslendirerek konserine başlayan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Alaçatılı dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival ziyaretçileri Kenan Doğulu'nun şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti.

Her zaman olduğu gibi sahne performansıyla yine büyük beğeni toplayan Doğulu, festivalde unutulmayacak anlara imza attı. Müziği ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da beğeni toplayan Doğulu, konserde Zeynep Tosun imzalı kıyafetiyle sahne aldı.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran konser sonunda sahneye çıkarak, Ot Festivali'nde muhteşem anlar yaşatan Kenan Doğulu'ya teşekkür etti.

Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

Snob Magazin / Magazin

Çeşme Belediyesi, Kenan Doğulu, Festival, Çeşme, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title