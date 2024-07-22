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Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

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Akın Akınözü'nün kendisini gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü bugün son yolculuğuna uğurlanarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Annesinin tabutu başından ayrılmayan Akınözü hüngür hüngür ağladı.

Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akınözü bugün İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA ZOR DURDU

Muhabir Online'da yer alan habere göre, annesinin ölümüyle kahrolan Akın Akınözü, cenaze töreni boyunca tabutun başından ayrılmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve dakikalarca gözyaşı döken oyuncuyu törene katılan sevenleri sakinleştirmeye çalıştı. Özlem Akınözü cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

ANNESİNE VEDASI YÜREK YAKTI

Dün Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınlayan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..." ifadelerini kullanarak yürek sızlattı.

Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (6)

Agit Can:

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun insallah ailesine sabırlar diliyorum

10
0
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Cem Demirkaya:

zor zamanlar Rabbim sabırlar versin inşallah

9
0
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Mehmet Kan:

Habermi bu şimdi aglamamasımı gerekiyordu.

5
1
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İsmimi ne yapacaksın:

Adamı acılı gününde ne çekiyorsunuz, ben olsam hepinizi tekme tokat kovardım. Allah annesine rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar versin.

2
0
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Evvab:

3 aya kalmaz yaşadığı hareketli hayata geri döner. Allah rahmet eylesin.

0
1
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Erdal null:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

0
0
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