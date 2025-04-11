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Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali
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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçileriyle iletişim kuran Sönmez, son olarak köpeğiyle birlikte zaman geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez, paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi. 2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bırakan 37 yaşındaki Sönmez, 2023 senesinde ise bu evliliği noktaladı.

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali

Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan oyuncu Instagram sayfasından takipçileriyle iletişim kuruyor. Pelin Sönmez son olarak köpeğiyle olan fotoğrafını Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali

Pelin Sönmez'in değişimi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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