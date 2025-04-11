Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez, paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi. 2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bırakan 37 yaşındaki Sönmez, 2023 senesinde ise bu evliliği noktaladı.

Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan oyuncu Instagram sayfasından takipçileriyle iletişim kuruyor. Pelin Sönmez son olarak köpeğiyle olan fotoğrafını Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Sönmez'in değişimi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.