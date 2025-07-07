Akasya Asıltürkmen: Mağdur olmadım, mağdur etmemek için boşandım

Başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu Haber Bahane programına katılarak sorularını yanıtladı. Küçük yaşta yaşadığı zorlukları, babasının yasa dışı işleri nedeniyle yaşadığı travmaları ve boşanma sürecinde yaşadıklarını içtenlikle paylaşan Asıltürkmen, izleyicilere hayatına dair çarpıcı detaylar sundu.

"BABAM YASA DIŞI İŞLERDEYDİ, VEFAT EDİNCE RAHATLADIM"

Akasya Asıltürkmen, annesi ve babasının ayrılığıyla büyüdüğünü belirterek, "Çok babalı bir aile görmedim" dedi. Babasının yasa dışı işlere bulaştığını ve uzun süre hapis yattığını söyleyen oyuncu, "Babam vefat edince rahatladım" diyerek içini döktü. Abisinin, babasının öldüğünü sanarak Edirne'ye gittiğini ama aslında yaşadığını öğrendiğini de anlattı.

"BEN MAĞDUR OLMADIM, MAĞDUR ETMEMEK İÇİN BOŞANDIM"

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Asıltürkmen, eski eşiyle internet üzerinden tanıştığını ve 38 yaşında evlendiğini belirtti. Evliliklerinin uzun sürmediğini ifade eden oyuncu, "Ben mağdur değildim, mağdur etmemek için ayrıldım" dedi. Kızını hiçbir erkek arkadaşıyla tanıştırmadığını da vurguladı.

"ÖLDÜRME POTANSİYELİM VAR, ÖNCEKİ HAYATIMDA MUHTEMELEN KATİLDİM"

Ruhsal derinliklerine dair de çarpıcı sözler sarf eden Asıltürkmen, "Ben karanlık yerdeki canavarlarımı çıkardım, hiç hoş değildi ama onlar çıkınca puzzle tamamlandı" dedi. "Ben de öldürme ve dürüst olma potansiyeli var" sözleriyle iç dünyasına dair cesur bir yüzleşme yapan oyuncu, "Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim" ifadesiyle şaşırttı.