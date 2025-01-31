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Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...
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Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, bir televizyon programında yaptığı evlilik yorumu ile sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek istemiyorum' sözleri büyük tartışma yarattı.

Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek istemiyorum' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, 'Balçiçek ile Bu Gece' programına konuk oldu. Programda dikkat çeken yorumlarda bulunan ünlü oyuncu, evlilik yorumuyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

'BİR ERKEKLE SÜREKLİ AYNI YATAĞA GİRMEK...'

Programda "Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?' sorusuna Akasya Asıltürkmen "Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

Balçiçek İlter ise bu yanıt karşısında şaşırarak "Niye zorunda olasın?" diye sordu. Asıltürkmen ise "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık. Bir tane oda var" dedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı Asıltürkmen'e hak verirken bir kısmı da açıklamasının saçma olduğunu savundu.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Kan:

Allah tan korkmuyorsanki vaziyet öyle görünüyor her gün başka biriyle gir.

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Çeşit çeşit kama yemek istiyor

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Evliliğin kutsallığı kavrayamamış bir düşük şahısa ait bir sözlerin hiç önemi yok..sırf ona cevap olarak derim ki: genel ev ve randevu evinde çalışan insanlar keşke bir sıcak yuvam olsaydıda buralara düşmeyelim der.. ama bu kişinin isteğini sadece cinsellik olarak ele alması randevu evi ve genel evde çalışan insanların duygularından uzak insansı bir düşünce olmadığıda çok açık..

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Aynı erkekle aynı yatağa girmek istemiyorum ne demek yanlız yatmak istiyorum demek istedi sanırım

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Iyi güzel de, " seninle hangi erkek her gün ayni yatakga girmek ister" ?

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Haber YorumlarıASar Gnc:

bence yatakta beraber yatmak istemiyorum anlaminda söyledi. öyle ayri yatan cok insan var. normal bence. Adam horluyiorsa kadin uykusuzmu kalsin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Allah ıslah etsin diyeceeem bunlar ıslah da olmaz...

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Haber YorumlarıMülayim:

yani ben bir arıyım ve her çiçekten bal almak istiyorum mu diyor acaba:)))

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Yoo bi oda yok arada git oturma odasından yat salonda yat çocuk odasında yat ama mesele odanın tek olması değil bence bunlardan bi cacik olmaz

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Haber YorumlarıNurdane Karaoglan:

guzel bir ev acabilir kendine iyi bir isi olur kendi isinin kralicesi olur ulkenin trilyoneri olur..

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