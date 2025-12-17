AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt
Kenan İmirzalıoğlu, 2028'de AK Parti'den milletvekili adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu, siyasete girmeyi düşünmediğini ve kariyerine oyuncu olarak devam edeceğini belirtti.
- Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edildi.
- Kenan İmirzalıoğlu siyasete girmeyi düşünmediğini ve siyasetten uzak durmayı tercih ettiğini açıkladı.
- Kenan İmirzalıoğlu'nun herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar yalanlandı.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürüldü. İddia, bir dönem oyunculuk yapan ve şu anda ABD'de yaşayan Tolga Karel tarafından dile getirildi.
TOLGA KAREL'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
"Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kenan İmirzalıoğlu'nu 1997'den beri tanıdığını belirterek, "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'a şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İDDİALARA NET YANIT GELDİ
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. İmirzalıoğlu, siyasete girmeyi düşünmediğini belirterek, "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. Benim işim oyunculuk" dedi.
SİYASET GÜNDEMİNDEN UZAK
Bu açıklamayla birlikte İmirzalıoğlu'nun herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar yalanlanmış oldu. Ünlü oyuncunun kariyerine oyunculuk alanında devam etmeyi planladığı ifade edildi.