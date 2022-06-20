Ajda Pekkan: Yukarıyı Kapattım Aşağıyı Açtım! Sizce Bir Acayiplik Var Mı?

Süperstar Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz şarkılarıyla müzik ziyafeti çekti. Boğaziçinde fırtına gibi esen sanatçı 2,5 saat sahnede kalarak klasikleşmiş şarkılarını söyledi. Süperstar yaptığı sohbetlerle de hayranlarının gönlünü fethetti.

Harbiye konserinde hayranlarının isteğini kırmayarak bacağını gösteren Süperstar bu kez ters köşe yaptı... Ajda Pekkan; "Kıyafetime bir şey mi diyorsunuz?... Bana Açıkhava da bir şeyler oldu. 'Ajda eteğini aç, aç, aç..' dediler.. Bende yukarıyı kapattım aşağıyı açtım. Bir acayiplik var mı sizce? Bence yok..." diyerek seyirciyle sohbet etti.

Ajda Pekkan, Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah kostümüyle dikkat çekti.

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