Ajda Pekkan, Soğuk Havada Konser Verdi

Ajda Pekkan, Burcu Sedef imzalı beyaz ve ışıltılı bir elbiseyle konser vererek müzikseverleri coşturdu. Sahne performansı ve yardım çağrısıyla sevenlerinin kalbini kazandı.

Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz ve ışıltılı bir elbise ile çıkan Süperstar, muhteşem enerjisiyle soğuk havada konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlerin içini ısıttı.

Eşsiz ve benzersiz sahne performansının yanı sıra dansçılarıyla birlikte gece renk katan Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine iki kere bis yaparak sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu.

Sahnede sokakta yaşayan canlarımız için yardım isteyen Pekkan, "Havalar soğuyor sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım" dedi.

Bu örmek duyurusuyla büyük alkış alan Pekkan, konserini büyük bir coşku ile noktaladı.