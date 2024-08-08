Ajda Pekkan'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde; aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokolde oturan kişilerin erken ayrılmasına çok sinirlendi. Ünlü şarkıcının gergin anlarına dair yeni görüntüler sosyal medyaya düştü
Süperstar olarak anılan 78 yaşındaki Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Güzel başlayan konserde ünlü şarkıcı, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilere sert sözlerle tepki gösterdi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Pekkan'ın tepki gösterdiği anlara dair yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra s... gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullanırken bir hayli öfkeli olduğu görüldü.