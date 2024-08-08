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Ajda Pekkan'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler

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Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde; aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokolde oturan kişilerin erken ayrılmasına çok sinirlendi. Ünlü şarkıcının gergin anlarına dair yeni görüntüler sosyal medyaya düştü

Süperstar olarak anılan 78 yaşındaki Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Güzel başlayan konserde ünlü şarkıcı, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilere sert sözlerle tepki gösterdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Pekkan'ın tepki gösterdiği anlara dair yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra s... gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullanırken bir hayli öfkeli olduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (19)

Afra Kardelen:

Devrinin sonuna geldin büyükanne. Artık sahalara veda et bence. Yama tutmuyon artık.

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ibrahim halil çiçek:

Kadın haklı

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Birşey demedimki:

Sanatçının Cezai ehliyeti yokki... Yaşı 80 küsur. Konsere gelen ister dinler , ister gider. Mahkeme salonu mu orası?? Belki önemli işleri çıktı? Nenem boşuna atar yapmış. Belkide tansiyon haplarını içmedi. Neyse...

115
28
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Cabbar aga:

Ajda ninem kizmis

88
17
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Perwer:

Kimse o işkenceyi Çektirme zorunda değil. Senin de devrin geçti

75
23
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izzet Ulas:

Teyze az oldu. Ne yani birde güvenlikçilere dayak attırsaydınız.

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ahmet kasap:

ADAM SANA MI SORACAK NE ZAMAN KALKACAĞINI YÜRÜYEN CESET

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9
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DODOK DODOK:

Zaten hatıra binaen gelmişler; sanki emir erlerine talimat veriyor TEYZE...

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man over:

Teyze belki işleri çıkmıştır,başları ağrımıştır,tuvaleti gelmiştir.Niye bu kadar düşüncesiz davranıyorsun

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5
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FATİH YAĞCIOĞLU:

Protokol kural kaideleri var sanatçı senin misafirin kalkamasın haklı yerden göhe önüne gelene protokole otturursan bu

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Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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