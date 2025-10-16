Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle binlerce hayranını coşturmuştu. Sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Süperstar, enerjisi ve sahnedeki esprileriyle geceye damga vurmuştu.

Pekkan, konser sırasında seyircilere dönerek yaptığı samimi açıklamayla da çok konuşulmuştu:

"Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz! Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra'dan bile gelen dostlarım var. Ben evde kaldım, siz evlendiniz, vallahi evde kaldım."

Bu sözleriyle sosyal medyada gündem olan usta sanatçı, şimdi ise yeni reklam anlaşmasıyla konuşuluyor.

40 MİLYON TL'LİK REKLAM BOMBASI

Ajda Pekkan, ünlü bir çikolata markasının yüzü oldu. Markayla yaptığı yıllık 40 milyon TL değerindeki anlaşma, sektördeki en yüksek iş birliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Marka yöneticileriyle Harbiye konseri sonrası bir araya gelen Pekkan'ın, kampanyanın hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlanacak reklam filmlerinde yer alacağı öğrenildi.