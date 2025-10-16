Haberler

Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da binlerce kişiyi coşturduğu konserinin ardından bu kez dev bir reklam anlaşmasıyla gündemde. Ünlü sanatçı, bir çikolata markasının yüzü olarak 40 milyon TL'lik rekor ücretle kamera karşısına geçiyor.

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle binlerce hayranını coşturmuştu. Sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Süperstar, enerjisi ve sahnedeki esprileriyle geceye damga vurmuştu.

Pekkan, konser sırasında seyircilere dönerek yaptığı samimi açıklamayla da çok konuşulmuştu:

"Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz! Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra'dan bile gelen dostlarım var. Ben evde kaldım, siz evlendiniz, vallahi evde kaldım."

Bu sözleriyle sosyal medyada gündem olan usta sanatçı, şimdi ise yeni reklam anlaşmasıyla konuşuluyor.

40 MİLYON TL'LİK REKLAM BOMBASI

Ajda Pekkan, ünlü bir çikolata markasının yüzü oldu. Markayla yaptığı yıllık 40 milyon TL değerindeki anlaşma, sektördeki en yüksek iş birliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Marka yöneticileriyle Harbiye konseri sonrası bir araya gelen Pekkan'ın, kampanyanın hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlanacak reklam filmlerinde yer alacağı öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

yuh be yuhh bu parayı buna veren çikolata firmasının çikolatalarını asla almam yemem

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

şimdi sadece o reklamını yaptı diye o ürünü alacak kadar beyinsiz değilim para için şaklabanlık yaparak gerçekte kullanmadığı ürünlerin reklamını kullanıyormuş gibi yapanlar dürüst olmayan ahlak yoksunu insanlardır kimbilir kaç kişi onu o ürünü kullanıyormuş sanıp alacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
