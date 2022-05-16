Ailem ve Arkadaşlarım İçin Susuyorum - Haberler

Günlerdir magazin gündemini meşgul eden Cem Belevi ihaneti ile ilgili de konuşan popçu, "Bu son konuşmamız olsun. Daha fazla devam etmesini istemiyorum. Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş. Ama elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır beni kimse susturamaz" dedi.

İBLİS CEM

Cem Belevi'nin kendisi için mağdur edebiyatı yapıyor sözlerine ise sert konuşan Derici, "Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim. Mesela 'kardeş ülke dilberi', başka bir eseri 'komşu kızı', bir başka eseri 'insan kandırma sanatı' gibi eserleri çıktı. Çokta okundu" dedi. Aşka küsmediğini söyleyen popçu, "Buradan söylüyorum. Aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz" diyerek sahneye geçiş yaptı.

KONSER SIRASINDA KAVGA ÇIKTI

İrem Derici'yi yaklaşık 20 bin kişi izledi. Konser alanı dışında insanlar İrem Derici'yi dinlemek için kaldırımlarda caddelerde saatlerce bekledi. Konser sırasında kalabalık iki grubun tartışarak kavga etmesi üzerine, İrem Derici sahneden ayrıldı.

Snob Magazin / Magazin