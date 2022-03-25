Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu

Asuman Krause'nin sunumuyla 360 TV ekranlarında yayınlanan 'Aileler Yarışıyor' programının 193. bölümünde yarışmacılara'-rak' hecesi ile biten ve 100 kişiye sorulduğunda alınan cevaplar arasından en popüler 5 kelimenin bulunması istendi.

BİR HAYLİ ZORLANDILAR

Soru karşısında ilk anlarda kısa bir şaşkınlığın ardından yarışmacılar doğru kelimeleri bulmakta hayli zorluk yaşadı. Zorlanan yarışmacılar etabın sonunda doğru cevap olan, sırasıyla en polüper; bayrak, yaprak, toprak, tarak ve çırak kelimelerine ulaştı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Yarışmacılara ecel terleri döktüren bu soru sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar konuyla ilgili "Haber olmak için yapıyorlar" şeklinde yorumlar yaptı.