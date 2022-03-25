Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu - Haberler

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Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Magazin
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360 TV ekranlarında yayınlanan Aileler Yarışıyor programında yarışmacılara sorulan '-rak' ile biten kelime sorusu ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Asuman Krause'nin sunumuyla 360 TV ekranlarında yayınlanan 'Aileler Yarışıyor' programının 193. bölümünde yarışmacılara'-rak' hecesi ile biten ve 100 kişiye sorulduğunda alınan cevaplar arasından en popüler 5 kelimenin bulunması istendi.

BİR HAYLİ ZORLANDILAR

Soru karşısında ilk anlarda kısa bir şaşkınlığın ardından yarışmacılar doğru kelimeleri bulmakta hayli zorluk yaşadı. Zorlanan yarışmacılar etabın sonunda doğru cevap olan, sırasıyla en polüper; bayrak, yaprak, toprak, tarak ve çırak kelimelerine ulaştı.

Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Yarışmacılara ecel terleri döktüren bu soru sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar konuyla ilgili "Haber olmak için yapıyorlar" şeklinde yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Asuman Krause, Magazin, Haberler

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Yorumlar (3)

Hamit Gündoğdu:

Belli mi? olur Belkide o geceye pis pis gülenler de olmuştur. Program canlı olmadığı için makasla gelmiş te olabilir. Ben olsaydım bildiğim ve kullanmadığım tarak bile diyemezsin. Kelim de;))))

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abdullah kadıoğlu:

TARAK MERAK SORAK ÇORAK TOPRAK GİBİ GİB İŞTE .....

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KARLI DAĞLAR:

Programı seyrederken daha soru sorukur sorukmaz, ORAK, OTURAK, BURAK kelimeleri aklıma geldi. Sosyal medyadakiler belden aşağı düşündüler her halde...

Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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