Aile... SOYKANLAR, İLYAS KORUZADE TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA!

Aile heyecan dolu 9. bölümüyle ekrana gelecek. Serhat'ın ölümü Soykanlar için büyük bir savaşın başlangıcıdır. Serhat'ın avukatı Suat, tüm yaşananları öğrenir ve her şeyi İlyas'a anlatmakla tehdit eder.

Aslan bu sorunu çözmek için Cihan'la iş birliğine devam ederken; iki kardeş Suat'ın peşine düşerler. Ancak bulduklarında tüm planlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaşacaklardır.

Diğer taraftan Serhat'ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo'yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır. Bu konudaki fikir ayrılıkları Aslan ve Hülya'yı karşı karşıya getirecektir.

Tüm bunlara rağmen Aslan ailesinin güvenliği için Devin ve Yağmur'u da alıp çiftliğe dönerken; Hülya'nın aile üzerindeki hakimiyeti de sarsılmaya devam eder. Hülya ve Devin arasındaki mücadele artık çok daha büyüktür.

Serhat'ın ölümünde kendi payının olup olmadığını sorgulayan Devin; İlyas Koruzade gerçeğiyle yüzleşir. İlyas'ın, Aslan ve Yağmur için büyük bir tehlike olduğunu idrak ettiğinde endişelenmeye başlar.

Devin'in bir çıkış noktası bulmaya çalışması, ruhunda geri dönüşü olmayacak değişikliklere sebep olurken; ilk defa bir Soykan gibi düşünüp Aslan'ın planını etkileyecek bir fikir verir.

Beş yıldır babasına dönüşmemek için mücadele veren Aslan; elini kirletmeden Avukat Suat tehdidinden kurtulmanın bir yolunu arar. Diğer taraftan Soykanlar ise Kaya'nın sünnet düğünü için bir araya toplanır.

Ancak düğüne gelen beklenmedik bir misafir ile birlikte Devin bu zamana kadar girmediği Soykan çemberine artık girerken; Soykanlar, İlyas Koruzade tehlikesiyle burun buruna gelecektir.