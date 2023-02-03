Aile Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Show TV'nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Aile'nin yayın tarihi açıklandı. 14 Şubat'ta Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak diziden aşk, aksiyon, aile ilişkileri üzerine yeni bir tanıtım yayınlandı.

Ay Yapım 'ın yeni dizisi 'Aile' bomba gibi geliyor. Hakan Bonomo'nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu.

14 Şubat'ta Show TV'de yayınlanmaya başlayacak dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden seyircinin dikkatini üzerine çekti.

İlk tanıtımıyla bir haftada sosyal medyada yaklaşık 10 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok izlenenler listelerinde yer alan diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Dizideki aşk ve aile ilişkilerinin ipuçlarını veren tanıtıma Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği 'Aslan' karakterinin Serenay Sarıkaya'nın oynadığı 'Devin' karakterine kurduğu 'Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın' cümlesi damga vuruyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

14 Şubat'ta Show TV'de ekranlara gelecek 'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.