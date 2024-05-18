Aile Dizisi Oyuncusu Selin Şekerci Corona Virüsüne Yakalandı
Aile dizisinde yer alan oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Oyuncu, paylaşımında sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.
Son olarak 'Aile' dizisinde yer alan oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."