Ahmet Tatlıses Hastanede Yoğun Bakımda

Geçen yıl riskli bir beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.

Hastane odasında fotoğraf paylaşan Tatlıses " Rabbim şifamızı versin. Aslında durum bu ve ağır. Kendimi böyle göstermeyi sevmem " dedi. Ahmet Tatlıses'in paylaşıma aralarında Seda Sayan, Sevim Emre, Deniz Seki, Gülben Ergen, Perihan Savaş ve Dilan Çıtak Tatlıses gibi bir çok ünlü isim geçmiş olsun mesajı iletti.

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu. Riskli operasyon 6 saat sürmüş Tatlıses'in tedavisi sonrasında devam etmişti.