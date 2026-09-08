Ahmet Şafak, Kayserili hayranlarıyla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Ahmet Şafak, sevilen şarkılarıyla Kayserili müzikseverlerle buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Ahmet Şafak konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran izleyiciler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek konser heyecanına ortak oldu. Ahmet Şafak; 'Biz İşte Burdayız', 'Muska' ve 'Vay Delikanlı Gönlüm' gibi sevilen eserlerini Kayserili hayranları için seslendirdi. Sahne performansı ve repertuvarıyla beğeni toplayan sanatçı, festivalin üçüncü gününde Kayserililere keyifli bir akşam yaşattı.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası, Kayseri'nin dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı