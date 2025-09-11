Haberler

Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıklı yaşamıyla dikkat çeken usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kilo verme yolculuğunu sürdürüyor. Daha önce 15 kilo veren Taylan, geçtiğimiz mayısta başladığı diyetle yalnızca dört ayda 18 kilo daha verdi. Ünlü oyuncu, formunu korumak için doğal yöntemlere bağlı kalmaya devam ediyor.

Ahmet Mümtaz Taylan, son dönemde sağlıklı yaşam tercihi ve verdiği kilolarla gündeme geliyor. Daha önce 15 kilo zayıflayarak fit bir görünüme kavuşan usta oyuncu, bu değişimi cerrahi müdahaleler yerine beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek başarmıştı.

Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ünlü isim, geçtiğimiz mayıs ayında başladığı diyet programıyla sürecini daha da ileri taşıdı. Düzenli ve disiplinli bir beslenme planı uygulayan Taylan, yalnızca 4 ayda 18 kilo vermeyi başardı. Edinilen bilgilere göre deneyimli oyuncu, formunu korumak için aynı programa devam ediyor.

Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Taylan'ın doğal yöntemlerle verdiği kilolar, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından takdirle karşılanırken, sanatçının bu kararlılığı birçok kişiye ilham kaynağı oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var

Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var
Can Holding operasyonunda Türkiye'nin dev şirketlerine el konuldu

Can Holding operasyonunun detayları! Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi..
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
Habertürk ve Show TV'nin patronlarına gözaltı kararı! 10 isime yöneltilen suçlamalar hayli ağır

Habertürk ve Show TV'nin patronlarına gözaltı! Suçlamalar hayli ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.