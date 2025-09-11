Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ahmet Mümtaz Taylan, son dönemde sağlıklı yaşam tercihi ve verdiği kilolarla gündeme geliyor. Daha önce 15 kilo zayıflayarak fit bir görünüme kavuşan usta oyuncu, bu değişimi cerrahi müdahaleler yerine beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek başarmıştı.

Ünlü isim, geçtiğimiz mayıs ayında başladığı diyet programıyla sürecini daha da ileri taşıdı. Düzenli ve disiplinli bir beslenme planı uygulayan Taylan, yalnızca 4 ayda 18 kilo vermeyi başardı. Edinilen bilgilere göre deneyimli oyuncu, formunu korumak için aynı programa devam ediyor.

Taylan'ın doğal yöntemlerle verdiği kilolar, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından takdirle karşılanırken, sanatçının bu kararlılığı birçok kişiye ilham kaynağı oldu.