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Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde olduğu 'Efsane' filminin Çorum galası yapıldı

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Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı 'Efsane' filmi, Çorum'da düzenlenen gala ile seyirciyle buluştu. Galada Çorum'un kültürel ve tarihi zenginlikleri beyaz perdeye taşındı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, film ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Çorum'un dünyanın merkezi olduğunu ve filmdeki güzelliklerin Çorumluları destek olmaya davet etti.

Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı "Efsane" filmine Çorum'da gala yapıldı.

Çorumlu sinemaseverlerin bir araya geldiği galada kentin kültürel ve tarihi zenginlikleri beyaz perdeye taşındı. Galaya filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Selçuk Aydemir'in yanı sıra Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Efsane film ekibini Çorum'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, yapımcı firmaya çekimler için Çorum'u tercih ettikleri için teşekkür etti.

Çorum'un dünyanın merkezi olduğunu ve çok sayıda güzelliği bünyesinde barındırdığını anlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Çorumlular adına başrol oyuncularımızda Ahmet Kural şahsında yönetmenimize, oyuncularımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Filmin 2 Şubat'ta vizyona gireceğini ilk galasının Çorum'da yapıldığını dile getiren Başkan Aşgın, "Gülmeye hazırız. Ülkemiz, pandemiydi, depremdi çok zorlu süreçlerden geçti. Çok zorlu dönemlerden geçtik. Gülmeye, gülümsetmeye ihtiyacımız var. Şehrimiz gülümseten bir şehir. Yüzümüzden tebessümün eksik olmadığı bir filmi hep beraber izleyeceğiz. Film, Çorum'da geçtiği için dünyadaki Çorumluları filme destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Çorum'da bir sinema filmi çektikleri için mutlu olduklarını anlatan oyuncu Ahmet Kural ise, "İnşallah bol bol gülersiniz biz çok güldük. Biraz klasik olacak ama gerçekten çok eğlendik. Çorum'un doğa harikası ve tarihini filmde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Selçuk Aydemir de, filmi Çorum'da çekmeye karar verdiklerinde Çorumluların çok misafirperver olduğunu bilmediklerini belirterek, "Ne kadar çok doğru bir karar verdiğimizi görmüş olduk. Bu nedenle ilk galayı burada yapmaya ve Çorumlulara izlettirmeye karar verdik. İlk galanın burada yapılmasının nedeni de Çorumlularım misafirperverliğidir. Filmde Çorum'un şivesi, insanı ve zenginliğini göstermeye çalıştık. Filmin seyrine ve beğenisine bağlı. Çorum'da film çekmeye devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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