Ahmet Kaya filmi için Gülten Kaya Hayaloğlu ve kızlarından övgü dolu sözler

Filmi ilk Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu ve kızlarının izlediğini söyleyerek "Herkes bu filmi izlemeli. Bu film için çok uğraşlar verdik. Mahkemeler, sansürlenmeler, yasaklarlar. Ahmet Kaya kimsenin malı değildir herkese mal olmuş evrenseldir " dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'a özel açıklamalarda bulunan ünlü yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya filmi hakkında konuştu.

Filmin senaryo aşamasında iken Gülten Kaya Hayaloğlu'na okuttuklarını belirten Gani Rüzgar Şavata, filme olan ilgisizliğe anlam veremediklerini söyledi. Şavata " Bu film daha 2009 yılında senaryosunu o dönemde Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu'na okuttuk. O zaman çok beğenmiştiler. ve film bitince de ilk izleyen Gülten Kaya Hayaloğlu ve Ahmet Kaya'nın kızları oldu" diye konuştu.