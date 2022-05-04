Afrika'ya giden Türk Youtuber tacize uğradı! Kabile gençleri cinsel organını işaret edince korkudan kaçtı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Afrika'da bir köye giden Türk, bir gencin parmağıyla cinsel organını işaret edince bulunduğu yerden hızlıca ayrıldı.
YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, pandemiden önce Uzakdoğu'dan başlayarak dünya turuna çıkmıştı. Şu sıralar Afrika'da olan genç isim, kanalında gezilerinde başına gelen ilginç ve eğlenceli anları paylaşıyor.
CİNSEL ORGANINI İŞARET ETTİ
Son olarak Afrika'da Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde bir kabileyle karşılaşan genç kadının başına taciz olayı geldi. Nurgül Türk'ün cinsel organını işaret eden Afrikalı, genç kadın ve arkadaşlarına çeşitli sorular sorarak samimiyet kurmaya çalıştı. Yanına arkadaşları da gelen Afrikalının hareketlerinden rahatsız olan genç Youtuber ve kadın arkadaşları çareyi oradan uzaklaşmakta buldu.