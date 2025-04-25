Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt

Geçtiğimiz aylarda 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşanan başarılı teknik direktör Okan Buruk ile oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adları aşk dedikodularına karıştı. Saraçoğlu, kısa süre önce sevgilisi Mert Ramazan Demir'le yollarını ayırmıştı. Magazin kulislerinde hızla yayılan söylentilere göre Saraçoğlu ve Buruk, geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeğinde buluşarak yakınlaştı. Bu yakınlaşmanın ardından ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması da iddiaları güçlendirdi.

İDDİALAR SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Afra Saraçoğlu ise bu söylentilere kayıtsız kalmadı. Yakın zamanda yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, hakkında çıkan aşk iddialarına sert bir dille tepki gösterdi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Çıkan haberlerden haberim yok, ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok," diyerek gündeme gelen iddiaları kesin bir dille yalanladı.

OKAN HOCA DA YALANLADI

Okan Buruk'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Buruk bu aşk iddialarını kesin bir dille reddediyor ve yakın çevresine "Böyle bir şey mümkün değil, beni güldürüyorlar" diyerek söylentilere itibar etmediğini dile getiriyor. Afra Saraçoğlu ile Galataport'ta baş başa yemekte görüntülenmeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırsa da, olayın perde arkası oldukça farklıydı. Meğer Saraçoğlu'nun dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, Buruk'un yakın arkadaşıymış. Yani aynı masada bulunmaları tamamen ortak dostluk ilişkisine dayanıyordu. Sosyal medya yine bildiğimiz gibi: bir kareyle aşk yazıyor, açıklamayla kurgu dağılıyor.