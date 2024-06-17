Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasıyla bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti soluğu İspanya-Marbella'da aldı. Baş başa denizin ve güneşin tadını çıkaran çifti, gizlice evlendiği balayı için de oraya gittiği ileri sürüldü. Çiftin evlilik iddiasına cevap gecikmedi.

"EVLİLİK HABERİ DOĞRU DEĞİL"

Birlikte tatil yapan çift, Rus hayranları tarafından denizde eğlenirken görüntülendi. Oldukça keyifli oldukları görülen ikilinin balayı yaptığı iddiası kısa sürede gündem oldu. Çifte yakın kaynak, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Evlilik doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler" dedi.

Kurban Bayramı'nı tatilde geçiren çiftten Demir, Instagram hesabından sıcaktan bunaldığı anları paylaşarak "Şükür piştik. İyi bayramlar" dedi. Afra Saraçoğlu da paylaşıma "İyi bayramlar" yorumuyla karşılık verdi.