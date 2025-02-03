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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle, daha önce konuşulan ayrıldılar iddialarını güçlendirdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden dargın bir barışık ilişkileriyle ilgili yeni bir hamle geldi.

Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit Korhan' ve 'Seyran Korhan' karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sık sık çalkantılı ilişkileriyle gündeme geliyor. Sürekli ayrılıp barışan ikili, bir kez daha özel hayatlarıyla gündeme geldi.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, daha önce haklarında çıkan ayrılık haberlerini doğrulamış oldu.

Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

sevgili vatandaşlar ,kardeşlerim siz bu diziyi gerçekten izliyor musunuz ya ?? çok saçma ve iğrenç bir dizi ahlaki değerden uzak bir dizi.. bunları görünce igreniyirum .. cuma günleri artık trt 1 de bir dizi başlayacak onu izleyecez inş.

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