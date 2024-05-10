Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı

Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bu kez katıldığı bir ödül töreniyle gündem oldu.

GÖRÜNTÜYÜ KESİP "TACİZ" DİYE SERVİS ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde bir üniversitenin düzenlediği 'Yılın Enleri' töreninde sahneye çıkan Saraçoğlu, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" dahil olmak üzere 3 ödül birden kazandı. Sahnede ödülleri elinde tutmakta zorlanan oyuncuya, ödülü takdim eden kişi yardım etmek istedi. Bu esnada kaydedilen bir görüntü kesilip biçilerek "Afra Saraçoğlu sahnede tacize uğradı" şeklinde servis edildi. Oysa görüntülerin ham halinde güzel oyuncuyu taciz ettiği söylenen kişinin ödülü düşürmesin diye yardım ettiği görülüyor.

"LİNCE HAZIR BEKLEYEN BİR KİTLE VAR"

Görüntülerin ham halini izleyenler "Bizim millete sosyal medyada ne verirseniz onun peşinden koşar", "Lince hazır bekleyen bir kitle var", "İnsanları kandırmak birini olmayan bir şey üzerinden linç etmek günümüzde bu kadar basit işte", "Denize kirli suyu döktüğü sanılıp kalp krizi geçirip ölenbalıkçıyı hemen unuttuk" şeklinde yorumlar yaptı.