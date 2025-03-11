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Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

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Şeyma Subaşı'nın eski eşi Muhammed Alsaloussi ile anılan Afra Saraçoğlu, soruyu yönelten muhabire verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun kalbini Şeyma Subaşı'nın eski eşi Muhammed Alsaloussi'ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

VERDİĞİ TEPKİ BOMBA

Moda haftası dönüşü havaalanında görüntülenen güzel oyuncuya bu iddialar soruldu. Güzel oyuncu hakkında çıkan bu haberler sorulunca kusma hareketi yaptı. O ama ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu.

Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Geçtiğimiz günlerde Takvim gazetesinin haberine göre, Afra Saraçoğlu'nun Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği belirtildi.

Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYILDIZ:

ama adam çok yakışıklı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme188
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

ayyyyyyy.....

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ABLA EVDE KALMISIN BESBELLI :) YARDIMCI OLAK :)

yanıt9
yanıt1
Haber Yorumlarıkfycsmns6c:

sende çok midesizsin

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

yıldız adam yakışıklı ise git otur tabi para olunca Ali agaogluda 19 yaşında gözünde , mide botoksunu boşa yapmamışlar sana

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıYILDIZ:

evet çook yakışıklı herkesin hayalidir böyle yakışıklı biri birde parası var daha ne olsun. inşallah inşallah inşallahh

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Seni karabüğe gönderek.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kahpeliğin okulu yoktur ama mezunu çoktur.

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Bu kızların yabancı hayranlığı başa bela demedi.

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Veren varken sevene sıra gelmez.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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