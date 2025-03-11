Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun kalbini Şeyma Subaşı'nın eski eşi Muhammed Alsaloussi'ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

VERDİĞİ TEPKİ BOMBA

Moda haftası dönüşü havaalanında görüntülenen güzel oyuncuya bu iddialar soruldu. Güzel oyuncu hakkında çıkan bu haberler sorulunca kusma hareketi yaptı. O ama ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Geçtiğimiz günlerde Takvim gazetesinin haberine göre, Afra Saraçoğlu'nun Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği belirtildi.