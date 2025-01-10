Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı
Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un başrollerinde yer aldığı Adanalı dizisinde canlandırdığı 'İdil Ertürk' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Selin Demiratar'ın uzun süre sonra görüntülendi. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hiç değişmemiş" demekten kendini alamadı.
"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Şöhreti geride bırakan Selin Demiratar "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin yaşantısıyla mutluluğunu dile getirmişti.
"ARTIK İZLEYİCİYİM" DEMİŞTİ
Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İzleyici olarak dizileri izliyorum. Bir daha o set temposuna girer miyim bilmiyorum" demişti.
DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ
Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; "Ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.