Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un başrollerinde yer aldığı Adanalı dizisinde canlandırdığı 'İdil Ertürk' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Selin Demiratar'ın uzun süre sonra görüntülendi. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hiç değişmemiş" demekten kendini alamadı.

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Şöhreti geride bırakan Selin Demiratar "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin yaşantısıyla mutluluğunu dile getirmişti.

"ARTIK İZLEYİCİYİM" DEMİŞTİ

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İzleyici olarak dizileri izliyorum. Bir daha o set temposuna girer miyim bilmiyorum" demişti.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; "Ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktıGüzel oyuncunun son hali...

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

"Konsantrasyonumu bozuyor" dedi, yolcuların hepsine yasakladı
img

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
img

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBerk Temizkan:

Aman ne haber diyenler için ????buton ??

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Bizde onu arıyorduk zaten iyi ki buldunuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz Mekke'de görüntülendi

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.