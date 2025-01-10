Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Şöhreti geride bırakan Selin Demiratar "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin yaşantısıyla mutluluğunu dile getirmişti.

"ARTIK İZLEYİCİYİM" DEMİŞTİ

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İzleyici olarak dizileri izliyorum. Bir daha o set temposuna girer miyim bilmiyorum" demişti.

DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; "Ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.

Güzel oyuncunun son hali...

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.