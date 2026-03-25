Adanalı dizisinin Pınar'ı da gözaltında
Bir döneme damga vuran “Adanalı” dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, bu kez adli bir olayla gündeme geldi. Uzun süre gözlerden uzak kalan ve son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden konuşulan Özbudak, İstanbul merkezli operasyon kapsamında gözaltına alındı.
İSTANBUL MERKEZLİ GENİŞ SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma ve kullanma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Tuğçe Özbudak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
OPERASYONDAN ÖNCE BODRUM PAYLAŞIMI
Öte yandan Tuğçe Özbudak’ın gözaltına alınmadan bir gün önce Bodrum’dan yaptığı lüks paylaşım da gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
- Fikret Orman
- Güzide Duran
- Hakan Sabancı
- Kerim Sabancı
- Hande Erçel
- Burak Elmas
- Sezgin Köysüren
- Ferhat Aydın
- Lütfiye Tuğçe Özbudak
- Koray Serenli
- Onur Bükçü
- İsmail Behram Perinçekli
- Kaan Mellart
- Didem Soydan
- Onur Talay
- Mustafa Tari