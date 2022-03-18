Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı - Haberler

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Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Survivor'ın dün akşamki bölümünde yarışmacılar bu kez parkurda değil Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu. Öte yandan Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasında kavga dikkat çekti. Kavganın ardından acil durum konseyi toplandı.

Survivor 2022'de mücadele giderek kızışıyor. Birbirinden zorlu parkurlarda yarışan yarışmacılar ise tüm hünerlerini sergiliyor. Adada hayatta kalma mücadelesi ise zaman zaman tatsız anların yaşanmasına da neden oluyor.

Survivor'da zaman zaman yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan'ın "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı

Kavgadan sonra acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı'ya açıklama yapan Mert, "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum" sözleriyle dikkat çekiyor.

Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı

Kendini savunan Batuhan ise "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak ne ada hayatı olarak…" ifadelerini kullanıyor.

Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı

Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Batuhan Karacakaya, Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Mert Öcal, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Öztürk:

MIZRAK MI ATTI LA O.. :-)

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Eğrioturdoğrukonuş:

performans olmayınca tribünlere oynayıp oy toplama derdinde sanırım

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