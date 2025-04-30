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Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı

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Survivor'da tansiyon adayı aştı, ekran dışına taştı. Hikmet-Batuhan gerilimi aileleri de devreye soktu. Batuhan'ın ailesinin Acun Medya'ya yönelik tehditkâr çıkışının ardından, Acun Ilıcalı bir başka yarışmacının ailesinden de tehditler aldıklarını açıkladı. Ilıcalı, kamuoyunu sarsan açıklamasında bu tehditlerden birinin "Gerekirse orayı yakıp çıkarız" şeklinde olduğunu ifade etti.

Survivor All Star 2025 sezonunda tansiyon giderek yükseliyor. Son bölümlerde yaşanan olaylar, yarışmanın sadece ada sınırlarında kalmadığını, ailelerin de sürece dahil olmasıyla yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.

Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde Hikmet'in oyun esnasında Batuhan'a kum fırlatması ve ardından konseyde sarf ettiği "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" sözleri, yarışmacılar ve izleyiciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Batuhan'ın ailesinin suç duyurusunda bulunacaklarını ve yapım ekibine ağır tehditler savurduklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı

Gerilim, bu akşam ekrana gelen yeni bölümün fragmanında da devam etti. Fragmanda konuşan Ilıcalı, ailelerin sürece dahil olmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı: "Maalesef aileler bu sene Survivor'da herkes için söylemiyorum ama biraz işin içine fazla girdi. Bugün öğrendiğimiz yeni haber, sen şampiyon olmayınca neler olacağını anlatıyor; gerekirse orayı yakıp çıkacağız diyor. Şu anda bahsettiğim Adem'in ailesi..."

Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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