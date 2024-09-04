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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Dünyaevine Girdi

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün töreni Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Çift, sürat teknesiyle denizden gelerek nikahlarını kıydı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin Esma Sultan Yalısı'nda törene sürat teknesiyle denizden geldiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Sanat ve spor dünyasından bir çok ismin davetli olduğu nikah Ortaköy'de bulunan Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Nikah törenine Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ise sürat motoru ile geldiği görüldü. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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