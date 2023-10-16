Acun Ilıcalı, kızlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu paylaştı

Acun Ilıcalı, kızı Yasemin'in sürpriz bir şekilde stüdyoya gelerek yayına katılması üzerine kendisini dünyanın en mutlu insanı hissettiğini söyledi. Ayrıca, Beyaz Show'un yılbaşında TV8 ekranlarında yayınlanacağını belirtti ve Survivor All Star'da SMS sistemini kaldıracaklarını açıkladı. Acun Ilıcalı ayrıca, Hull City sevgisinden ve Aston Villa'dan transfer ettikleri Jaden Philogene'nin önemli bir rol oynayacağından bahsetti.

Program esnasında kızı Yasemin'in sürpriz bir şekilde stüdyoya gelerek yayına katılması üzerine Acun Ilıcalı kızları ile vakit geçirmenin kendisini dünyanın en mutlu insanı yaptığını söyledi.

Yılbaşında TV8 ekranlarında Beyaz Show'un yayınlanacağını belirten Acun Ilıcalı, şimdilik Beyazıt Öztürk ile tek bir program için anlaştıklarını ancak gönlünden geçenin Beyaz Show'un devam etmesi olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların SMS konusundaki sitemlerinden dolayı bu yıl Survivor All Star'da SMS sistemini kaldıracaklarını açıkladı.

Aynı zamanda Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ile Survivor için 2 kez anlaştıklarını ancak Kurt'un ikisinde de kızları Hira'nın istememesinden dolayı nasıl son dakika vazgeçtiğini anlattı.

Programda Hull City sevgisinden bahseden Acun Ilıcalı tribünlerde asılı olan Türk bayraklarını gördükçe gururlandığını belirtti.

İngiliz ve Türklerin destekleri ile başarı hikayesi yazacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, Aston Villa'dan transfer ettikleri Jaden Philogene'nin takımın Premier Lig hedefinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.